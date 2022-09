Les Diables rouges ont la bougeotte : plus de la moitié de l'équipe a changé de crèmerie en rêvant du Qatar

Alors que le mercato estival international a fermé ses portes jeudi soir sur une dernière valse de transferts, il est temps pour nous de faire un premier bilan, à chaud. Et à bien analyser les mouvements des Belges, on s’aperçoit très vite que le giron (élargi) de Roberto Martinez chez les Diables avait la bougeotte cet été. 21 d’entre eux ont changé de crémerie. Pour mettre toutes les chances de leur côté en vue du Mondial ?

21 Diables (ou quasi Diables) qui bougent en un été, c’est beaucoup. Tentons de les subdiviser en plusieurs catégories. D’abord, il y a ceux qui étaient en fin de parcours dans leur club et qui devaient donc partir pour ne pas se retrouver sur une voie de garage, sans temps de jeu, et définitivement hypothéquer leurs ambitions de Mondial. On pense là notamment à Axel Witsel, parti découvrir la Liga à l'Atletico Madrid, à Dedryck Boyata, devenu persona non grata à Berlin et rapatrié par Bruges, à Adnan Januzaj en fin de contrat à la Sociedad et parti à Séville, à Divock Origi, plus que jamais en fin de parcours à Liverpool avant de signer à l’AC Milan ou même à Leander Dendoncker, devenu un remplaçant de luxe malgré lui à Wolverhampton et qui a donc déguerpi à Aston Villa.

Puis, il y a ceux, plus jeunes, qui avaient sans doute fait le tour de la question dans leur écurie respective et qui devaient donc franchir un palier pour donner une suite logique à leur carrière. On pense évidemment à Charles De Ketelaere, parti à coup de millions à l’AC Milan, aux sous-estimés André Onana (Everton) et Orel Mangala (Nottingham Forrest) qui découvriront la Premier League, à Wout Faes signé par Leicester dans les tout derniers instants du mercato, à Loïs Openda qui s'est intelligemment éclipsé à Lens ou même à Arthur Theate, parti rejoindre Jérémy Doku à Rennes après un court exil en Italie.

Il y a également ceux qui se considèrent peut-être déjà au crépuscule de leur riche carrière et qui ont donc accepté de redescendre d’un échelon niveau prestige pour aller gratter du temps de jeu qu’ils n’auraient peut-être plus eu dans leur club respectif : Toby Alderweireld, qui a découvert la Pro League avec l’Antwerp, fait partie de cette catégorie, Dedryck Boyata, cité plus haut, pourrait y figurer également, tout comme Christian Benteke, parti chercher la confiance qui le fuit depuis des mois en MLS, ou Dries Mertens qui a mis fin à sa divine idylle avec Naples pour filer en Turquie Et que dire de Jan Vertonghen qui n’aurait, de son propre aveu, jamais pensé revenir en Belgique à 35 ans mais qui va venir apporter toute son expérience au Baby Anderlecht de Felice Mazzu.