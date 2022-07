"Les Diables Rouges ? On préfère les Red Flames !"

Sans nécessairement tendre l’oreille face à l’Islande, les airs les plus connus chez nous s’identifiaient aisément. Et toute la tribune, donc, de les reprendre en chœur pour faire front au célèbre clapping des fans nordiques.

" On a fait des arrangements spécialement pour jouer, dans les stades, des airs que tout le monde connait " explique le trompettiste. " On reprend ainsi des tubes flamands, ‘Jules César’du Grand Jojo mais aussi ‘Sweet Caroline’, qui est plus international. On est content de participer à la croissance des Flames, qui sont vraiment des chouettes filles. On espère que dans quelques années, le foot féminin aurait pris une plus grande ampleur. Si je devais choisir, je dirais que je préfère les Red Flames aux Diables Rouges. Mais j’aime aussi les Diables, hein ! " (clin d’œil)