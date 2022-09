"Les Diables Rouges ne sont pas un fanion d’encouragement pour certains joueurs" selon Joachim Mununga

Un jeune défenseur fait sensation dans cette sélection, Zeno Debast, le défenseur international qui évolue au Sporting d’Anderlecht. Pascal Scimè s’attendait à sa sélection pour ces deux matchs de Ligue des Nations.

"On a un problème au niveau des défenseurs centraux, de tous les jeunes qui évoluent dans des clubs présumés être des clubs au top, Zeno Debast est un titulaire indiscutable. Il est le meilleur défenseur de son équipe depuis le début de la saison. Je trouve ça normal de le voir présent dans le groupe."

L’avis est plus mitigé du côté de Joachim Mununga. "Je suis surpris par sa sélection, non pas par le potentiel ou les prestations parce qu’il a été bon et que c’est un jeune joueur prometteur dans un secteur dans lequel on a des petits pépins. Maintenant, je ne peux m’empêcher de me dire, on doit aussi rester cohérent dans ce que représente notre équipe nationale. Les Diables Rouges ne sont pas un fanion d’encouragement pour certains joueurs." Il ajoute, "on reste une équipe nationale qui doit être compétitive. Et je pense qu’un joueur comme Zeno Debast aurait dû faire une étape par les U21 avant d’arriver dans le groupe des Diables Rouges. En évitant les U21, on continue de les dévaloriser, moi je pense que ça reste une étape intermédiaire avant d’entrer chez les Diables Rouges."