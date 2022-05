Les Diables Rouges manquent-ils d’un bad boy ? "On a énormément de talent mais on n’a pas ce profil"

Sergio Ramos, Pepe ou… Radja Nainggolan. Le monde du football regorge de ces joueurs qualifiés de "bad boys". Ce genre d’athlètes qu’on adore détester mais qu’on rêve d’avoir dans notre équipe. Lundi, le plateau de La Tribune a profité du passage du Ninja sur le Gril pour débattre de l’importance de ce type de joueurs.

Premiers à aller au charbon pour défendre un coéquipier ou un résultat, ces profils sont intéressants à avoir dans un noyau selon Thomas Chatelle. "C’est une richesse d’avoir des gens comme ça dans un vestiaire. Il faut qu’ils soient gérables".

Pour Philippe Albert, ces footballeurs sont tout simplement incontournables. "Quoi qu’il fasse en dehors du terrain, s’il fait le travail, il doit être titulaire. Aujourd’hui, on préfère les joueurs lisses. Ce n’est pas en arrivant à 8h du matin, en s’entraînant deux fois avant de rentrer à 18h qu’on forge une mentalité dans un groupe. Parfois, c’est mieux de s’entraîner une fois avant d’organiser un petit dîner en équipe. C’est là que les relations se forment. J’ai deux noms à citer : David Ginola et Faustino Asprilla. Le premier fumait et le deuxième buvait de l’alcool. Mais le week-end, ces deux gars faisaient la différence".

Les Diables ont-ils réussi à remplacer le milieu de terrain de l’Antwerp depuis son éviction en 2018 ? "On manque de leadership ou d’un bad boy chez les Diables. On est trop gentils", affirme Cécile De Gernier. Pour Albert, la Belgique aurait eu besoin de ce genre de joueurs à la dernière Coupe du monde. "Avec Eric Gerets et René Vandereycken, la France n’aurait pas fait son cinéma dans les cinq dernières minutes en Russie".

Qui pourrait dès lors occuper ce rôle en équipe nationale ? "On a énormément de talent mais on n’a pas ce profil", affirme Albert.

Chatelle a, lui, deux noms en tête. "Arthur Theate. Je pense également à Amadou Onana. Il a l’air d’avoir cette personnalité qui pourrait secouer le vestiaire quand les choses ne vont pas".

Pour De Gernier, l’Unioniste Siebe Van der Heyden pourrait également occuper ce rôle. "Je pense qu’il a ça en lui, tout comme Nicolas Raskin".