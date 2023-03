Les Diables rouges de Tedesco : après l’euphorie, voici 5 bonnes raisons de rester les pieds sur terre

Antonio Rudiger et Tony Kroos (Réal Madrid), Manuel Neuer, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané (Bayern Munich), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kaï Havertz (Chelsea), Keven Schlotterbeck, Niklas Süle et Karim Adeyemi (Dortmund). Voilà une belle liste de 11 joueurs allemands absents pour diverses raisons (retraite internationale, blessure, maladie, choix du sélectionneur) qui pourrait nous inciter à un peu de modestie au moment de battre la Mannschaft pour la première fois depuis 69 ans.

"La plus mauvaise" jamais vue par Lothar Matthäus en première mi-temps. La Suède, elle, n’avait pas participé à la Coupe du monde et vient d’être rétrogradée en Ligue des Nations C. Vendredi, elle avait fait rentrer un joueur de 41 ans qui revenait de blessure après 10 mois sans jouer pour essayer d’inverser la tendance. Ok, Zlatan, on sait que tu es le plus fort, presqu’un Dieu et tout ça, mais quand même…