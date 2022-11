Les Diables Rouges comptent (au moins) un pilote de F1 parmi leurs supporters : le Chinois Guanyu Zhou !

Coïncidence du calendrier, la Coupe du monde de football débute au Qatar le jour où la saison 2022 du Championnat du monde de Formule 1 se termine à Abu Dhabi. Dans une vidéo postée par la F1 sur les réseaux sociaux, plusieurs pilotes du plateau ont désigné leurs favoris et/ou leurs équipes préférées du Mondial.

Alors que le cœur de Lewis Hamilton est partagé entre l'Angleterre et le Brésil, sans surprise, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont désigné la France, Fernando Alonso et Carlos Sainz l'Espagne, Max Verstappen les Pays-Bas, Nicholas Latifi et Lance Stroll le Canada, premier adversaire des Diables Rouges.

L'équipe nationale belge pourra toutefois compter sur le soutien du pilote chinois Guanyu Zhou, qui espère voir les Diables Rouges ou les Portugais soulever le trophée le 18 décembre prochain...