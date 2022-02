Trois jours après un match amical en Irlande le 26 mars prochain, la Belgique affrontera le Burkina Faso dans une autre rencontre amicale trois jours plus tard, le 29. Cette rencontre se déroulera au Lotto Park d’Anderlecht à 20h45.

"Lors d’une préparation pour une Coupe du Monde, il est toujours bon de jouer contre des pays d’autres continents. Fort de sa demi-finale lors de la Coupe d’Afrique, le Burkina Faso a d’ores et déjà démontré qu’il constituera un adversaire intéressant pour les Diables Rouges.", explique Roberto Martinez dans le communiqué de la Fédération belge.

Il s’agira de la première confrontation des Diables face à cette nation, quatrième de la dernière CAN, éliminée en demi-finales par le Sénégal, futur vainqueur. Classé à la 56e place mondiale, ce pays compte notamment dans ses rangs deux joueurs de notre compétition domestique à savoir Hervé Koffi (Charleroi) et Abdoul Taspoba (Standard) ou encore Bertrand Traoré (Aston Villa).

Contrairement à d’habitude, la rencontre ne se déroulera pas au stade Roi Baudoin mais au Lotto Park d’Anderlecht.

Pour rappel, ce rassemblement sera très particulier puisqu’aucun joueur comptant au moins 50 sélections ne sera appelé. Seront donc absents de manière certaine : Jan Vertonghen (136 capes), Axel Witsel (120), Toby Alderweireld (118), Eden Hazard (116), Dries Mertens (103), Romelu Lukaku (101), Thibaut Courtois (94), Kevin De Bruyne (88), Nacer Chadli (66), Thomas Meunier (54) et Yannick Carrasco (54). De quoi donner un rôle plus important à des joueurs plus souvent cantonnés à des rôles moins importants.