Les Diables remercient "les supporters présents au stade pour leur compréhension et leur soutien"

La Belgique s’est réveillée groggy. Bruxelles a été le théâtre d’une attaque terroriste qui a coûté la vie à deux supporters suédois, venus assister à un simple match de foot.



Ce qui devait être une fête a tourné au cauchemar. Les fans sont restés dans l’enceinte du Stade Roi Baudouin de longues heures après l’annonce de l’arrêt de la rencontre entre la Belgique et la Suède.



"Nous sommes toujours dévastés par ce qui s’est passé dans notre capitale lundi", peut-on lire ce mardi matin sur le compte officiel des Diables rouges sur le réseau social "X". "Nous tenons à remercier tous les supporters présents au stade pour leur compréhension et leur soutien dans ces circonstances difficiles. Nos pensées vont aux Suédois et nous espérons que tout le monde rentrera chez lui sain et sauf".