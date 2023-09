Les Diables face à l’Estonie : huit prestations positives et… un bouillon cuisant

Mardi, les Diables Rouges vont accueillir l’Estonie, au Stade Roi Baudouin, dans le cadre des qualifications de l’Euro 2024. Un adversaire que notre formation nationale a pris l’habitude de rencontrer durant les dernières années, avec entre autres cinq affrontements depuis 2016.

Les premiers duels entre les deux équipes sourient aux Diables, comme ce 0-1 en octobre 2002, ce 2-0 en octobre 2003 et ce 3-2 en septembre 2008. Le choc du milieu du mois d’octobre 2009 va inverser provisoirement la tendance.

Les Belges, coachés par Dick Advocaat, sont emmenés par Daniel Van Buyten, Thomas Vermaelen ou encore Jan Vertonghen tandis que certains noms sont moins habituels, comme Logan Bailly, Roland Lamah ou Gaby Mudingayi. Sur le banc, on retrouve par exemple Jean-François Gillet et Landry Mulemo. La formation belge manque d’idées sur la pelouse de Tallinn et les Estoniens alimentent le marquoir à la demi-heure par l’intermédiaire de Raio Piroja. Secoués, les Diables seront incapables de réagir. Pire : Konstantin Vassiljev doublera la mise à vingt minutes du terme, mettant fin aux espoirs de notre équipe nationale, qui n’était de toute façon déjà plus en mesure de se qualifier pour la Coupe du monde 2010, dans cette partie.

Sept années s’écoulent avant que les joueurs belges ne puissent prendre une revanche sur l’équipe estonienne. En novembre 2016, notre formation ne fait pas dans la dentelle avec un succès 8-1. Roberto Martinez a pris la tête des Diables Rouges et les noms des buteurs sont familiers : Thomas Meunier, Dries Mertens (2x), Eden Hazard, Yannick Carrasco et Romelu Lukaku (2x) accompagnés par un auto-but de Ragnar Klavan.

La suite des duels entre Belges et Estoniens tourne à nouveau systématiquement à notre avantage : 0-2 en juin 2017, 2-5 en septembre 2021, 3-1 en novembre 2021 et enfin 0-3 en juin 2023 (sous les ordres de Domenico Tedesco cette fois).

Le dixième affrontement face à l'Estonie, mardi soir, doit permettre aux Diables Rouges de poursuivre positivement la construction de leur qualification pour l'Euro 2024.