Les Diables face à l’Azerbaïdjan : trois penalties pour Simons, un couac en fin de match, Dembélé buteur fâché

Moins de quatre ans plus tard, les Diables Rouges retrouvent les Azéris sur leur chemin, un soir du mois de mars 2011. C’est cette fois Georges Leekens ('Monsieur 90%') qui a pris les rênes de notre équipe nationale. Pour ce match de qualification en vue de l’Euro 2012 (où on ne sera pas non plus), il titularise notamment Laurent Ciman et Jelle Vossen, laissant Tom De Sutter, Vadis Odjidja-Ofoe ou encore Eden Hazard sur le banc.

Le rapport de force n’a guère évolué et notre formation noire-jaune-rouge s’impose 4-1, avec des buts de Jan Vertonghen sur coup franc (12e), Timmy Simons à nouveau sur penalty (32e), Nacer Chadli (45e), son premier but chez les Diables, et Jelle Vossen (74e), sur assist d’Eden Hazard.