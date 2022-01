Les Diables en 2026 : peut-être pas si décevants que ça ?! – "Je l’avais dit, bordel"

Nous avons posé la question à notre consultant Philippe Albert, dont on sait qu’il ne manie jamais la langue de bois.

"Il y a trois ou quatre ans, vous m’auriez parlé de l’avenir de l’Equipe nationale, j’aurais été très pessimiste. Ici je le suis beaucoup moins.

"Il y a des jeunes joueurs de talent qui reviennent au 1er plan après avoir eu une période difficile, comme Yari Verschaeren par exemple, ou Jérémy Doku. Il y a des promesses comme Charles Deketelaere, ou des Diablotins comme Loïs Openda (Vitesse Arnhem) ou Amadou Onana (Losc). Et ceux qui s’épanouissent de plus en plus dans les championnats voisins : Arthur Theate (Bologne), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Alexis Saelemaekers (Milan AC), notamment. Cela me rend optimiste.

J’ai confiance en Roberto Martinez, parce qu’il est tellement impliqué, et pas seulement autour des Diables. Je rappelle qu’il est aussi Directeur Technique à la Fédération, et qu’il chapeaute l’ensemble du football belge pour les équipes nationales. Il s’est aussi investi au niveau des jeunes, et les effets se voient déjà clairement, notamment dans leur état d’esprit. Sa collaboration avec Jacky Mathijssen pour gérer au mieux les Diablotins est remarquable et porte ses fruits, il a posé les fondations de l’équipe qui devra succéder à l’actuelle".

Pour rappel, le prochain stage des Diables au mois de mars sera exclusivement réservé aux joueurs totalisant moins de 50 sélections, une belle occasion pour donner du temps de jeu aux jeunes et aux "seconds couteaux".