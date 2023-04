"Les Diables 'de Tedesco' ont suscité l’envie d’y croire encore"

Dans l’Instalive de La Tribune avec Benjamin Deceuninck ce lundi, nous sommes revenus avec vous sur les belles prestations des Diables rouges face à la Suède et à l’Allemagne lors de la dernière trêve internationale. Avec des raisons de se réjouir, un engouement retrouvé mais une prudence et une mesure bien légitimement de rigueur.

"Je suis impatient des rencontres de juin maintenant. Ils ont créé ça, c’est super. Ils ont suscité, chez beaucoup de gens, l’envie d’y croire encore. Ce n’était pas gagné, chapeau à Domenico Tedesco et chapeau aux Diables qui ont joué. Ils ont redonné un coup de boost, de l’énergie pour tout le monde, une petite dose d’espoir. Des nouveaux ingrédients, des nouveaux joueurs, un nouveau système, un nouvel état d’esprit. Tout cela est nouveau, il faut voir comment cela va tenir sur la longueur. C’est pour ça que je suis impatient de voir ce que ça donnera au mois de juin."

Il faut malgré tout rester mesurés : "Je ne sais pas combien de joueurs allemands, contre lesquels on a joué, seront titulaires à l’Euro. Il ne faut pas tout jeter de la prestation de la Belgique, ni de la victoire. Il faut rester optimiste. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l’euphorie."

Avec tout de même, l’enthousiasme bien légitime d’un début de nouveau cycle : "Il n’y a rien de mieux que les victoires comme team building. Et ça s’est vu. Le vent du renouveau a soufflé dans le dos des Diables et la première victoire les a fait avancer plus vite, la deuxième encore plus. Ça emporte tout le monde dans le même bateau, les sceptiques, les déçus des Diables. Tout le monde s’est dit 'allez, hop, je replonge'. Les Diables rouges c’est ça, c’est un éternel recommencement. C’est l’équipe dont chaque supporter de foot en Belgique tombe amoureux à un moment de sa vie. Il faut savoir entretenir ça, à coups de nouveaux sélectionneurs, de nouveaux joueurs. Et toute notre vie, elle nous accompagne cette équipe des Diables rouges. Par personne on connaîtra une dizaine de sélectionneurs peut-être, des centaines de joueurs… C’est parfois bien de changer de lieu de vacances par exemple, eh ben là c’est un peu la même chose. C’est ce qu’on a vécu la semaine passée et c’était un chouette moment."