Les développeurs du jeu Gollum s’excusent platement et sont déjà sur un nouveau projet

On espère tout de même que le jeu subira des corrections de bugs et une amélioration graphique. L’idée d’incarner Gollum aurait pu être intéressante… si la saga du Seigneur des Anneaux ne contenait pas d’autres personnages bien plus inspirants et marquants.

Qu’à cela ne tienne, Daedalic Entertainment est déjà sur un nouveau projet… également centré dans l’univers de Tolkien. Via nos confrères de GameWave, on apprend que Daedelic, studio allemand, a bénéficié de subventions de la part de l’État allemand pour promouvoir lеѕ jеuх аllеmаndѕ. De cette façon, on apprend que Daedelic est déjà sur un projet, lancé en début d’année, où le gameplay se reposerait sur des choix qui influenceraient l’histoire.

On espère déjà que le studio allemand saura se relever de la débâcle de Gollum et relancer ce nouveau projet sans accroc et avec une meilleure exécution, publicité et de l’écoute envers les joueurs.