Les développeurs d’Oddworld: Soulstorm regrettent d’avoir offert le jeu sur PlayStation 5

Le titre, proposé gratuitement dès sa sortie aux abonnés du PlayStation 5 n’a pas profité au studio indépendant Oddworld Inhabitants.

Dans une longue interview publiée sur YouTube, Lorne Lanning, patron de Oddworld Inhabitants, explique que le jeu, qui devait sortir en janvier 2021, a été décalé à avril de la même année. Malheureusement pour le studio, ces trois mois ont permis à Sony de faire grossir le stock de PlayStation 5.

Résultat des courses, les joueurs, qui étaient plus nombreux que prévus, ce sont jetés sur Oddworld: Soulstorm afin de le récupérer gratuitement. Et le studio, qui s’attendait à “offrir” entre 50.000 et 100.000 exemplaires numériques du jeu, a finalement vu sa nouveauté s’écouler à plus de 4.000.000 d’exemplaires.

“On pensait qu’on avait fait une bonne affaire, mais ça a été à double tranchant”, reconnaît Lorne Lanning dans l’interview. “Ça a été dévastateur pour nous”, poursuit-il, la somme payée par Sony lors du deal étant inférieure à la valeur réelle “perdue”.