Les deux tout derniers concerts de la tournée de Kiss sont désormais annoncés

Le public belge n’a pas été oublié. C’est le Palais 12 à Bruxelles qui accueillera le groupe fondé en 1973 par Paul Stanley et Gene Simmons, le mardi 13 juin 2023.

KISS est considéré comme l’un des plus grands groupes de hard rock, connu pour ses prestations scéniques légendaires avec effets pyrotechniques, explosions, pluies de confettis et bien entendu maquillage extravagant : sa principale marque de fabrique. Avec plus de 150 millions d’albums vendus à travers le monde et des hymnes incontournables tels que "I Was Made For Lovin’You”, "Detroit Rock City” ou encore "Rock and Roll All Nite”.