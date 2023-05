Les deux sites du CHR Sambre et Meuse sont victimes d’une cyberattaque, seules les urgences graves sont assurées

Depuis ce vendredi matin, les deux sites Sambre et Meuse du CHRSM sont victimes d’une attaque informatique. Actuellement (09h15), il est demandé aux patients du site Meuse de ne pas se présenter. les consultations en matinée sont pour l'instant maintenue en matinée sur le site Sambre. Une communication officielle se tiendra vers 12h00.

De bonne source, la RTBF a pris connaissance d’importantes conséquences pour les patients : toutes les interventions, consultations et examens non urgents sont postposés. Les examens urgents peuvent être réalisés sur place. Les soins locaux devraient être assurés. Pour les urgences, seuls les cas les plus graves sont pris en charge.

Il a été demandé au personnel de ne pas éteindre les ordinateurs ni d’en allumer de nouveaux. Les hôpitaux ne sont plus joignables par les canaux habituels.

Pour contacter le site Sambre (Auvelais), veuillez appeler le 0493/28.29.06 et le 071/77.16.71.

Pour contacter le site Meuse (Namur), veuillez appeler le 0493/28.96.08 pour l'accueil et le 0492/19.33.60 pour les urgences.