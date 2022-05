"Les deux sirènes" sur Tipik avec Cher et Cristina Ricci

Charlotte Flax est incarnée par Winona Ryder que vous avez pu voir dans " Edward aux mains d’argent ", " Beetlejuice " et dans la série phare de Netflix, " Stranger Thing ".

Christina Richi que vous avez vue dans le rôle de Mercredi Addams et dans " Casper ", interprète Kate Flax. Elle sera d’ailleurs à l’affiche de " La famille Addams ", la nouvelle série Netflix réalisée par Tim Burton. Le rôle de Lou Landsky est tenu par Bob Hoskins, qui a joué dans " Qui veut la peau de Roger Rabbit ?" ou encore dans " Hook ".

Enfin, Rachel Flax est interprétée par l’inoubliable et incomparable Cher que bon nombre d’entre vous ont sûrement vue dans les films " Burlesque " et " Mamma Mia ! " Here we go again.