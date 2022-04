Les Deux Roues sont plus Nombreux !

Et les utilisateurs de deux roues eux-mêmes doivent faire preuve de vigilance. Dans la majorité des collisions, on trouve des erreurs ou au minimum une absence de conduite préventive dans chacune des parties. La sécurité d’un conducteur de deux-roues va donc aussi dépendre de sa manière de circuler. Pour les motards qui sortent juste pour la bonne saison, il faut certainement réapprendre à circuler sur la route en douceur, en évitant les comportements qui peuvent surprendre les autres usagers. Pour les cyclistes qui circulent en famille, il est sage de faire les premiers kilomètres hors du trafic automobile, afin que tout le monde retrouve le sens de l’équilibre et de la bonne trajectoire. Et on met ce moment hors trafic à profit pour s’organiser afin que les enfants soient bien encadrés.

Rappelons que les deux roues n’ont pas de carrosseries, c’est une évidence, mais il faut l’avoir en tête en permanence et ça doit guider les comportements des cyclistes et des motards, comme celui des automobilistes…