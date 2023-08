Les deux premiers F-35 seront livrés à la Belgique avec au moins six mois de retard

Du côté du fabricant, on a confirmé que le premier F-35 commandé par la Belgique était entré dans la phase finale d’assemblage sur l’immense chaîne de montage de Fort Worth, au Texas. La sortie d’usine est prévue début décembre, a indiqué l’un des vice-présidents de Lockheed Martin, Randall Howard. Celui-ci a toutefois admis des retards dans le processus d’essai d’un nouveau lot d’équipements, c’est-à-dire une mise à jour de la technologie embarquée par le F-35.

Des retards qui ont été actés du côté belge. Le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a confirmé, mardi, à l’agence Belga que la réception des deux premiers appareils serait retardée d'"au moins six mois".

Les avions commandés par la Belgique doivent être livrés dans leur version la plus récente. Or, la dernière mise à jour, appelée "Technology Refresh 3" (TR-3) n’a pas encore reçu le feu vert pour la commercialisation. Elle est pourtant nécessaire pour permettre le fonctionnement du F-35 dans sa version "Block 4", celle attendue pour les avions commandés par la Belgique.

Cette dernière version comprend une série d’améliorations visant à doter le F-35 de meilleurs écrans, d’une mémoire d’ordinateur plus importante et d’une meilleure puissance de traitement informatique. Elle doit permettre à l’avion d’emporter davantage d’armes de précision à longue portée, d’améliorer ses capacités en termes de guerre électronique et de fournir une meilleure reconnaissance des cibles.

Ces améliorations doivent encore être testées et validées. "La certification et la qualification du software et la livraison des avions dépend d’une campagne de tests (à mener aux Etats-Unis) et son actuellement attendues au second trimestre de 2024", a précisé à la VRT le ministère belge de la Défense.