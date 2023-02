Les deux premières saisons d'Ennemi Public sont sur Auvio !

"La question de l'après"

Pour ses créateurs, clôturer Ennemi Public après plus de 8 ans de travail n'était pas simple. Ils signent ici leur saison "la plus personnelle", celle qui "se rapproche le plus des victimes et pose la question de l’après". Inspirés par l'affaire Dutroux dès le début de l'écriture, ils expriment ici les interrogations et émotions partagées par la population belge lors de cette sombre et terrible affaire. "Que se passe-t-il après que les caméras ont cessé de s’intéresser à vous ? Est-on réellement sains et saufs une fois rentrés à la maison ? Comment surmonter le traumatisme d’avoir été absent ? Et, pour ceux qui ont attendu et se sont battus, à quoi ressemble la vie après ce combat de plusieurs années ? En nous rappelant nos premières intentions, nous avons voulu donner à ce final un souffle épique, des révélations et de l’espoir".

En plus des deux premières saisons sur Auvio, un récap par personnage est disponible en bonus sur la plate-forme. De quoi avoir les idées claires pour entamer le dernier chapitre d'Ennemi Public.