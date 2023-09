Les deux petits garçons de Marie et Manu sont porteurs d'autisme : "Il n’y a pas de guide pour être parent d’enfants autistes"

Marie et Manu habitent dans la province de Liège. Ils sont les parents de Tiziano et Adriano. Deux petits garçons de quatre et cinq ans, tous deux souffrant d’autisme. Au départ, Manu ne voulait pas d’enfant, mais Marie est parvenue à le convaincre assez facilement. Ses interrogations liées à sa fertilité la préoccupaient davantage. "Je devais normalement passer par la procréation médicalement assistée parce que j’avais le syndrome des ovaires polykystiques", explique-t-elle. Contre toute attente, quelques semaines à peine après l’arrêt de sa pilule, la jeune femme tombe enceinte naturellement. "C’était un miracle ! Je l’ai appris le jour de mes 30 ans, c’était magique", se souvient Marie.

Le jeune couple est comblé par l’arrivée de leur petit bébé. Mais quelques semaines seulement après la naissance, surprise, Marie retombe enceinte. "Adriano n’a que onze mois d’écart avec son grand frère", dit-elle. Leur vie de jeunes parents est bien soutenue, mais "aucun symptôme ne présageait ce qu’on allait apprendre plus tard", confie Manu. Les premières petites "failles" sont apparues au premier anniversaire de leur fils ainé. "Il n’essayait pas de marcher tout seul, ne prenait pas le biberon. Il avait souvent les mêmes jeux : il s’amusait à aligner des voitures toute la journée", explique la jeune femme.

"Le ciel nous est tombé sur la tête"

Après avoir effectué des recherches au sujet de l’autisme sur internet, ils prennent rendez-vous avec des médecins spécialisés. Leurs craintes se confirment. Leur petit Tiziano est porteur d’autisme. Une véritable douche froide pour Marie et Manu. "On ne va pas se mentir, le ciel nous est tombé sur la tête", expliquent les parents qui ne sont pas au bout de leur peine. Moins d’un an plus tard, le comportement de leur cadet les inquiète également. "Adriano ne regardait pas dans les yeux, il n’avait aucun intérêt pour l’humain, ni les jouets, il n’y avait aucune interaction. Il passait ses journées assis dans le divan à se balancer. Moralement, c’est vraiment très difficile", confie sa maman.

Le diagnostic tombe une seconde fois. "Ils sont autistes non-verbal tous les deux, mais se comportent très différemment. L’ainé est hyperactif. Il a une obsession pour la nourriture. Il est très sociable contrairement à son petit frère qui est très renfermé et ne consomme que de la nourriture liquide de la pharmacie", compare Marie. Les parents se serrent les coudes et ont réorganisé leur vie en fonction des besoins de leurs enfants. La journée, ils sont pris en charge par la fondation Susa qui accompagne les personnes atteintes d’autisme. Marie et Manu sont agréablement surpris par les progrès de leurs enfants grâce à ce suivi adapté.

Malgré tout, ils se sentent parfois démunis face à certains regards et réactions désagréables. "Il y a encore énormément de jugements de l’extérieur. Certains ne comprennent pas le comportent de nos enfants car leur handicap ne se voit pas physiquement. C’est encore un sujet méconnu. Ce serait bien qu’il y ait une meilleure connaissance de l’autisme dans les écoles, les hôpitaux et partout ailleurs", expliquent-ils. Malgré leurs difficultés, le couple parvient à rester particulièrement soudé. "Nos enfants nous ont montré qu’on devait revenir à l’essentiel et mener ce combat le plus dignement possible", s’accordent à dire Marie et Manu.