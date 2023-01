Les deux personnalités que Freddie Mercury aurait aimé rencontrer

Dans une interview de la chaîne MTV partagée ce week-end, on retrouve Freddie Mercury répondant à la question: "Y a-t-il quelqu'un, vivant ou mort, que vous aimeriez rencontrer?".

Il a d'abord répondu qu'il s'agissait d'une autre légende de la musique, puis d'une figure royale tristement célèbre, et "la dernière de son espèce".

"Qui serait-ce et de quoi parleriez-vous ?" demande l'animateur de MTV dans des images publiées sur Twitter cette semaine.

"Vivant ou mort, la seule personne que j'aurais aimé rencontrer est John Lennon", répond Freddie. "Parce que c'est celui que j'idolâtre. Je pense que c'était un très bel être humain, et je suis triste de n'avoir pas pu le rencontrer. C'est le seul."

On sait que Freddie était un grand admirateur de Lennon. Le 9 décembre 1980, Queen a repris sa chanson "Imagine" pour lui rendre hommage, un jour après que la légende des Beatles ait été abattue à New York par Mark David Chapman.

Mercury dira plus tard de Lennon qu'"il avait juste cette magie... pour être honnête, je ne voudrais jamais me mettre à égalité avec John Lennon, parce qu'il était le plus grand, d'après moi. Il ne s'agit pas d'avoir moins de talent, juste que certaines personnes sont capables de faire certaines choses mieux que quiconque, et je sens que je ne suis pas équipé pour faire les choses que Lennon a faites."

Freddie Mercury a également écrit la chanson "Life Is Real (Song For Lennon)" à la mémoire du Beatles pour l'album Hot Space de 1982.

Dans cette même interview, le journaliste lui demande ensuite: "Et y a-t-il une figure historique, en dehors de la musique [que vous auriez aimé rencontrer] ?".

"En dehors de la musique ?" répond Mercury. "Oh, Marie-Antoinette !" La dernière reine de France, exécutée en 1793 pendant la Révolution française, et qui a été nommément citée dans le tube "Killer Queen" de 1974, sorti en single en amont de l'album Sheer Heart Attack. Marie-Antoinette était connue pour son extravagance et son amour des bijoux coûteux. Elle a été au centre du scandale de l'affaire du collier de diamants en 1784, qui a porté un coup fatal à sa réputation auprès de la population française.

"De quoi parleriez-vous avec Marie-Antoinette ?" demande le présentateur.

"De bijoux !" s'exclame Mercury avec une lueur d'espièglerie dans le regard, avant de laisser échapper un rire sonore.