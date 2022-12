Les deux nouveaux parcs nationaux de Wallonie sont connus : l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Vallée de la Semois remportent l’appel à projets

Le projet de Parc national de la Vallée de la Semois s’est quant à lui construit autour d’un partenariat avec le WWF-Belgique. L’ambition est le maintien et la restauration de l’habitat naturel de certains mammifères emblématiques, parmi lesquels la loutre et le lynx. Ce partenariat, d’une durée de 5 ans, implique une série de mesures scientifiques, d’observation, d’accompagnement et de sensibilisation.

Au total ce ne sont pas moins de 120 acteurs qui seront investis dans ce projet. Hélène Poncin, directrice du Parc naturel de l’Ardenne méridionale nous expliquait il y a peu : "Le but premier est de préserver ce patrimoine naturel paysager qui est exceptionnel. C’est une ressource fragile qu’il faut préserver. De plus, nous devons nous adapter au réchauffement climatique et au fait d’être un territoire plus résilient. Nous devons proposer un tourisme qui va être plus respectueux de cette nature environnante. Nous avons également envie de maintenir un cadre de vie le plus agréable possible pour les habitants, avec des retombées économiques qui vont avec".