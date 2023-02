La chambre du conseil avait ordonné leur libération au début du mois de février et l'Office des Étrangers avait fait appel de la décision. L'arrêt rendu aujourd'hui oblige donc les demandeurs d'asile à rester au centre fermé en attente d'une décision sur leur demande d'asile. "La seule façon de mettre fin à toutes ces procédures, c'est que le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides leur octroie le statut de réfugié", explique leur avocat. Au mois de janvier, les deux ressortissants, ainsi qu'un troisième, avaient fait l'objet de plusieurs tentatives d'expulsion vers la Turquie. Leurs avocats ont réussi à suspendre les expulsions in extremis à chaque reprise.