Les deux choix forts de Philippe Albert : "Doku en électron libre derrière Lukaku, Debast à la place de Faes"

Les Diables Rouges affrontent l’Azerbaïdjan ce samedi (15H heure belge, 17H heure locale) pour le compte des éliminatoires en vue de l’Euro 2024. La rencontre se tiendra dans une enceinte de 6.500 places, la Dalga Arena.

"Les deux matches qui se présentent, ce sera face à deux adversaires plus qu'abordables. Les petits pépins engendrés par certains pour trouver un club ou le manque de rythme pour d'autres, ça ne se fera pas trop ressentir, avec tout le respect qu'on doit avoir pour l'Azerbaïdjan et l'Estonie. Je ne vois pas ces deux équipes nous mettre en difficulté. Le terrain et l'état de la pelouse, c'est peut-être une tentative de piège, mais ce sera sans succès. Il y a tellement de qualités dans notre équipe. Ce sont des compétiteurs, ils savent ce que ça représente de jouer pour la gagne. Je m'attends à une victoire par deux ou trois buts d'écart samedi", introduit Philippe Albert.

Et notre consultant d'ajouter : "Kevin De Bruyne ne sera pas là. Si c'est celui de Manchester City, il est irremplaçable. Si c'est celui de la Coupe du monde, il est facilement remplaçable. Quand il est dans un mauvais jour, ça se voit tout de suite. Je pars du principe que les joueurs présents dans le onze feront le travail. Je suis impatient de voir Jérémy Doku à l'oeuvre. Son transfert à City l'a transformé apparemment. Entouré des meilleurs joueurs du monde, je pense qu'il va réaliser quelque chose de grandiose. J'espère qu'il débutera. Romelu Lukaku titulaire ou non ? Dans mon esprit, la question ne se pose même pas. Même à 80%, s'il a des occasions, il va mettre des buts. Pour densifier le milieu de terrain, je m'attends aussi à voir Amadou Onana. L'équipe d'Azerbaïdjan ne prend plus de raclées comme dans le passé. Les équipes deviennent difficiles à manoeuvrer. Avec une conscience professionnelle et une mentalité exemplaire, les Diables l'emporteront. Même un succès 0-1, ça ne me dérangerait pas. Ce genre de matches, il faut les gagner."