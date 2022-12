Les deux arrêts de Martinez, le tir au but victorieux de Lautaro et les larmes des Pays-Bas : revivez la séance de tirs au but entre les Pays-Bas et l’Argentine

Les supporters argentins seront passés par toutes les émotions lors du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas. En voyant revenir les Oranje au score en toute fin de match, on ne donnait pas cher de la peau de Lionel Messi et de ses équipiers.

Pourtant c’est bien l’Argentine qui affrontera la Croatie pour une place en finale. Car les argentins se sont imposés lors de la séance de tirs au but face aux Pays-Bas (4-3), comme lors de la demi-finale de la Coupe du monde en 2014. Les Argentins remportent leur 5e victoire sur six dans cet exercice toujours difficile, un record dans l’histoire de la Coupe du monde. Les Pays-Bas encaissent eux un 3e revers en quatre tentatives. Seule l’Espagne fait pire avec quatre défaites.

Et l’homme de ses tirs au but n’est autre qu’Emiliano Martinez. En arrêtant les deux premières tentatives néerlandaises, le gardien argentin permet à son équipe de se qualifier pour les 1/2 face à la Croatie qui s’est elle aussi imposée aux tirs au but.

Argentine – Croatie, c’est ce mardi à 20 heures Un match à suivre sur tous les médias de la RTBF.