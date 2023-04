Les détournements humoristiques d’internet dans une exposition impertinente à l’ULB

Les détournements humoristiques quittent les sillons habituels d’internet et entrent à l’université ce qui permet de questionner, fait rare, leurs dimensions littéraires, satiriques, politiques et même historiques, car particulièrement plébiscités en période de crise. "J’ai remarqué une affluence pendant les crises, comme par exemple celle que nous avons connue avec le Covid. Les gens ont été bloqués chez eux et avaient besoin de rigoler de sujets graves" indique Gilles Blandel.

Cette exposition collective rassemble une dizaine d’artistes adeptes de l’art du détournement comme Coucou Charles, Djizeuss, Penseur étoile, Troismille3000, TiensTiens, Herrade, Maxicat, Bandes détournées…, qui y présentent bon nombre de leurs œuvres.