Les détournements d’Un Faux Graphiste s’exposent à Liège

Cela fait 10 ans que Gil Blondel est Un Faux Graphiste. C’est le nom de sa page sur les réseaux sociaux, sur laquelle il publie ses détournements humoristiques. De Facebook, il passe au musée, avec une rétrospective : 10 ans de bidouillage, une rétrospective d’Un Faux Graphiste à voir à La Zone, à Liège. Il est l’invité de Mug.

Gil a démarré en faisant des jeux de mots affligeants sur Facebook pour ses amis, et en détournant des images avec des compétences en Photoshop très limitées. Le succès arrive avec les détournements des cases de Tintin, ce qui ne plaît évidemment pas à la société Moulinsart qui détient les droits. Le graphiste-qui-n’en-est-pas-un a été obligé d’effacer ses parodies pour éviter les ennuis. Maintenant, l’auteur "faiseur de memes" s’attaque à des romans-photos, des gravures, des comics, des peintures, etc. Tout cela, libre de droits, cette fois ! Et ça plaît. L’une de ses œuvres les plus connues ? Le détournement d’une gravure d’un pangolin.