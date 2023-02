Les détenus restent-ils trop longtemps en prison ?

Les détenus à fond de peine posent problème, c’est ce que dit une professeur de droit pénal. Le ministre de la Justice a mis en place une table ronde à ce sujet et dans Sudinfo ce matin, une participante explique que des études réalisées à l’étranger prouvent qu’en allant à fond de peine, il y a plus de récidives que lorsqu’une libération conditionnelle est mise en place. Le ministre de la Justice vient de commander une étude pour la Belgique. Sa proposition est qu’automatiquement, un détenu puisse être libéré plus tôt, au moment où la loi le permet, et dispose alors de 6 mois pour trouver un travail et un logement tout en étant accompagné.

Les détenus restent trop longtemps en prison ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".