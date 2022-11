Les détenteurs de cryptomonnaies retirent des milliards de dollars après l’affaire FTX

Les détenteurs de cryptomonnaies ont retiré des milliards de dollars d’actifs virtuels des plateformes d’échange la semaine dernière, rapporte lundi la société d’analyse de données CryptoQuant.

Au cours de la semaine dernière, les utilisateurs ont retiré 3,7 milliards de dollars en bitcoins des bourses de crypto du monde entier et 2,5 milliards d’éthers, les deux plus grandes monnaies. Ils ont également retiré l’équivalent de 2 milliards de dollars des plus importantes "stablecoins", les cryptomonnaies dont le cours reste stable.