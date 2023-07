Les dessous du juteux contrat de Lionel Messi à l’Inter Miami

Lionel Messi vient d’être présenté par son nouveau club, l’Inter Miami, en MLS. Après une saison mitigée au Paris-Saint-Germain, l’Argentin, courtisé notamment par l’Arabie saoudite, qui lui offrait un salaire astronomique de 500 millions d’euros par an, a préféré rejoindre le continent américain pour un salaire moins important mais aux bonus avantageux. On vous explique pourquoi le septuple Ballon d’Or ne perd pas au change.

En marge de la présentation de Lionel Messi, Jorge Mas, copropriétaire du club avec notamment David Beckham, a dévoilé et décrypté le salaire du joueur argentin pour le quotidien espagnol El Pais. À Miami, Messi touchera entre 45 et 55 millions d’euros par an, pour un contrat de deux ans. Tout en sachant "qu’on ne paie pas d’impôts locaux, ni d’impôts nationaux à Miami".

Il précise également que "les négociations ont duré trois ans, dont un an et demi de négociations intenses. J’ai considéré que c’était fait à la fin du mois de mai. David Beckham a parlé à Léo, mais uniquement sur des sujets footballistiques, parce qu’il jouait encore au PSG. Il ne voulait pas qu’il ressente de pression".

Cette rétribution fait de Lionel Messi le joueur le mieux payé du championnat américain.