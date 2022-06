Les dessins monumentaux d'Amelie Scotta à la Médiatine

La fragilité du papier

Le dessin, considéré dans l’histoire de l’art comme moyen préparatoire à la peinture ou la sculpture, est désormais la dernière tendance de l’art contemporain. Sa pauvreté de moyen, un papier et un crayon, séduit dans une époque complexe, technologique, immatérielle. Devenu une discipline à part entière, le dessin est aussi un champ de recherche sur le support et la manière de déployer l'œuvre, dans ou hors du cadre de la feuille de papier etc. Amélie Scotta travaille le papier comme une matière, dont la texture, la rigidité, la luminosité déterminent la manière de travailler. La fragilité et la vie du papier- jusqu’à sa détérioration possible – font contraste, opposition avec la pérennité supposée de l’œuvre. Le rapport au temps est omniprésent dans son travail. Scotta n'hésite pas à dessiner sur de papier japon très fin ou du paiper journal. Elle expérimente au scalpel sur des cartes à gratter noires dont chaque trait ou point est une incision dans le support ou encore dessine sur des rouleaux de tickets de caisse de supermarché.