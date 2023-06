Les désherbants, bios ou à base de vinaigre ou de sel, sont interdits sur les trottoirs même si on en trouve en magasin

Vous les avez peut-être vues apparaître dans votre fil d’actualité Facebook : des recettes de grand-mère à base de vinaigre ou de sel pour faire disparaître les mauvaises herbes sur le trottoir. Et pourtant, c’est interdit en Wallonie. Tout comme le sont les herbicides, bio ou non.

"Il n’y a plus aucun produit que l’on peut mettre sur son trottoir qu’il soit bio ou non, qu’il soit naturel ou non, explique Pierre-Laurent Zerck, conseiller technique pour Adalia 2.0. Le sel et le vinaigre sont interdits. On ne peut pas se servir de ces produits sur les terrains 'revêtus' qui sont reliés à un réseau de collecte d’eau. Et typiquement, c’est le cas des trottoirs et des allées de garage qui sont pourtant illustrés sur l’étiquette."

Depuis le 1er juin 2017, l’utilisation du glyphosate est interdite en Wallonie pour les particuliers. Ensuite, ce sont les autres types d’herbicides qui ont été interdits. Ceux que l’on retrouve en magasin sont donc censés être à base d’acide acétique par exemple, soit le composant principal du vinaigre. Mais pas question de les utiliser où on le souhaite.