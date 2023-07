C'est une immense ferme à ciel ouvert. La 87 ème foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont démarre ce vendredi. A la veille de l'ouverture, dans les allées du champ de foire, c'est déjà l'effervescence. Les 700 exposants terminent d'aménager leur stand et les animaux commencent à arriver. La pluie ne semble pas trop jouer les trouble-fêtes comme on l'entend dans ce reportage audio.