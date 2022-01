Les derniers opéras de la Monnaie sont en ligne, le spectacle continue

À l’occasion de la production Carmen, qui a malheureusement dû être annulée, les équipes de La Monnaie ont également travaillé durant plusieurs semaines sur le nouvel épisode de Résonances autour de la question suivante : que veut dire "aimer" en 2022 ?



Pour cet épisode, les équipes sont parties à la rencontre des sexologues et thérapeutes de couple Armand Lequeux et Wim Slabbinck.



Dans l’épisode en français, Armand Lequeux analyse, avec son regard de sexologue, les thématiques abordées dans le livret d’origine de Carmen, ainsi que dans la mise en scène de Dmitri Tcherniakov : le crime passionnel, le choix entre l’amour passion et l’amour raison…



Wim Slabbinck, l’invité de l’épisode en néerlandais, nous parle de différents thèmes qu’il connaît bien et qui font écho à la notion de couple à l’ère des sites de rencontre et la routine qui s’installe au sein du couple.



La discussion est animée par Isabelle Dumont et Sébastien Herbecq, pour le podcast en français, et Jasper Croonen et Greet Samyn pour le podcast en néerlandais.