Les derniers jours de Kurt Cobain en opéra

La Royal Opera House de Londres adaptera le film Last Days de Gus Van Sant (2005) dans un opéra du même nom.

Ce film racontait l’histoire d’un jeune musicien, Blake, et s’inspirait largement des derniers jours de Kurt Cobain de Nirvana, qui s’est suicidé en 1994 à l’âge de 27 ans.

Dans le descriptif de cet opéra, on peut lire que l’histoire "nous plonge dans la tourmente qui a créé un mythe moderne" et que Blake est "hanté par des objets, visiteurs et souvenirs qui le détournent de son réel objectif : l’autodestruction."

Cet opéra est composé par Oliver Leith, le compositeur résident de la Royal Opera House et réalisé par Copson et Anna Morrissey. Le spectacle devrait être montré sur scène dès le mois d’octobre au Linbury Theatre.

Oliver Leith a avoué être un inconditionnel de Nirvana et que "leur musique est la bande-son" de son adolescence. "Ce sont les premières chansons que j’ai apprises à la guitare."

"Je dois beaucoup de mon inspiration actuelle à la musique grunge. Je ne m’en étais jamais vraiment rendu compte jusqu’à présent."

Par ailleurs, on apprenait le mois dernier que les streams du titre "Something In The Way" de Nirvana explosaient suite à la sortie du film "The Batman".