Les derniers enregistrements de Soundgarden avec Chris Cornell vont finalement sortir

Le 24 décembre 2020, nous arrivait une vidéo de la reprise de "Watching The Wheels" de John Lennon par Chris Cornell. Il s'agissait d'un extrait de No One Sings Like You Anymore, le dernier album du regretté Chris Cornell qui avait été dévoilé quinze jours plus tôt par sa famille et la société qui gère son patrimoine.

Dans la foulée de cette sortie, sa veuve avait déclaré que tous les titres écrits et composés par son regretté mari, Chris Cornell, sortiraient et verraient la lumière du jour. En ce compris les titres de Soundgarden, qui faisaient alors l’objet d’une bataille juridique avec les autres membres du groupe depuis plusieurs mois.

Aujourd'hui, une déclaration commune du groupe et de la famille Cornell révèle qu'ils ont réglé leur différend et "sont parvenus à une solution à l'amiable".

Le communiqué ajoute : "La réconciliation marque un nouveau partenariat entre les deux parties, qui permettra aux fans de Soundgarden du monde entier d'entendre les dernières chansons sur lesquelles le groupe et Chris travaillaient".

"Les deux parties sont unies et s'unissent pour propulser, honorer et construire l'incroyable héritage de Soundgarden ainsi que la marque indélébile de Chris dans l'histoire de la musique - comme l'un des plus grands auteurs-compositeurs et chanteurs de tous les temps. "