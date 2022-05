Les derniers combattants ukrainiens d'Azovstal laissent entendre qu'ils sont prêts à partir

Les derniers combattants ukrainiens retranchés à Marioupol dans l'aciérie Azovstal ont annoncé lundi qu'ils avaient "exécuté l'ordre" du commandement suprême ukrainien "afin de sauver des vies", semblant signaler qu'ils se préparaient à quitter ce site assiégé par l'armée russe depuis plusieurs semaines.

"Afin de sauver des vies, l'ensemble de la garnison de Marioupol a exécuté l'ordre approuvé par le commandement militaire et espère le soutien du peuple ukrainien", a affirmé dans un message publié sur les réseaux sociaux le régiment Azov, qui assure la défense de ce site.

"Pendant 82 jours, les défenseurs de Marioupol ont exécuté les ordres malgré les difficultés, ont fait reculer les forces écrasantes de l'ennemi et ont permis à l'armée ukrainienne de se regrouper, de former davantage de personnel et de recevoir un grand nombre d'armes des pays partenaires", ajoute le communiqué, sans précision sur la teneur des ordres reçus.