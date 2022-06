Les dernières idées de Meta et TikTok pour améliorer le bien-être digital.

Mais le réseau social chinois va encore plus loin. A partir de juillet, les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans, ayant passé plus de 100 minutes sur l'application en une seule journée, recevront des messages hebdomadaires pour leur expliquer les outils de limitation de temps d'écran disponibles directement sur TikTok. Un nouveau guide sera également disponible sur le centre de sécurité du réseau social pour encourager "les utilisateurs à réfléchir de manière plus globale à la façon dont ils passent leur temps en ligne - que ce soit sur TikTok ou ailleurs - et à ce qu'ils ressentent", a précisé le géant chinois dans son communiqué.

Pour élaborer ces nouveaux outils, TikTok s'est appuyé sur une étude menée en partenariat avec l'association Internet Matters, auprès de parents et d'adolescents en France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Irlande. Résultat ?

La capacité à gérer son comportement sur les réseaux (auto-régulation) est plébiscitée par les ados, qui souhaitent adopter "des habitudes numériques saines".

Ces derniers ont également souligné l'importance d'une certaine flexibilité selon les jours : veille d'examen, après-midi pluvieuse...

"L'étude montre que les jeunes utilisateurs accueilleraient favorablement l'introduction de fonctionnalités et d'outils qui les inciteraient à réfléchir de manière critique au temps qu'ils passent en ligne. Il est important qu'ils aient le sentiment de contrôler leur expérience en ligne et qu'ils soient aidés pour faire des choix éclairés", a déclaré Carolyn Bunting, PDG de Internet Matters.