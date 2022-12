Les magasins Makro vont fermer définitivement leurs portes ce vendredi 31 décembre. Et pour ces derniers instants, les magasins procèdent à la liquidation des stocks. Dans un décor surréaliste, on assiste à un ballet inédit entre des clients qui chassent les ultimes promotions et des employés qui tentent de chasser leur émotion.

Nous nous sommes rendus dans un des 6 magasins de l’enseigne, le Makro d’Alleur.