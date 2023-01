Les dernières heures de Tihange 2 se jouent ce mardi

Le réacteur nucléaire de Tihange 2 vit ses dernières heures. Ce mardi soir, il sera définitivement mis à l’arrêt, après 40 années de service.

Le réacteur, d’une puissance de 900 MW, sera donc définitivement déconnecté du réseau, à 23h59, conformément à la loi sur la sortie du nucléaire. Il aura produit de l’énergie durant 11.963 jours.

La construction de Tihange 2 a débuté en 1975 et la centrale, située en bordure de Meuse, près de Huy (province de Liège), a été mise en service le 1er février 1983. D’une capacité électrique nette de 1.008 MW, la centrale aura connu plusieurs moments marquants dans son histoire.

Un réacteur porteur de records mais aussi d’inquiétudes

En 2001, les trois générateurs de vapeur y seront remplacés en 62 jours, un record mondial à l’époque. En 2010, le réacteur bat le record de production annuelle en Belgique avec 8.824 GWh produits, mais se fait aussitôt dépasser, l’année suivante, par Tihange 3.

L’année 2012 sera marquée par une révision à rallonge après la détection, tout comme à la centrale de Doel 3, de défauts dus à l’hydrogène, des "microfissures", dans les parois en acier de la cuve du réacteur.

Un nouvel arrêt non programmé a ensuite lieu en mars 2014, toujours à cause de ces défauts. Des études supplémentaires sont alors menées et l’AFCN, le gendarme du nucléaire, donne finalement le feu vert au redémarrage de l’installation en novembre 2015.