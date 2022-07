Les députés francophones valident la réforme de l'aide aux arts de la scène

Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a validé mardi le projet de décret qui remet à jour les règles à suivre en matière de reconnaissance et de subventionnement du secteur des arts de la scène. Dans l'opposition, les Engagés ont voté contre. Le PTB et DéFI se sont abstenus.

Élément central du dispositif remanié : une ouverture du subventionnement à de nouvelles disciplines telles que l'humour, l'improvisation, les marionnettes. Selon la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo), remplacée temporairement en séance par Valérie Glatigny, pour cause de maladie, le texte offre aussi un cadre favorable à la liberté de création, via le renforcement du dispositif des bourses, notamment à travers la reconnaissance du parcours de l'écriture. Il vise à assurer une représentation plus équilibrée hommes-femmes au sein des projets et opérateurs soutenus.