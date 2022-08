"Les dents, pipi et au lit ! " : Arnaud Ducret, un grand enfant ?

Le fameux acteur comique semble partout en ce moment ! Prochainement à l’affiche du “Visiteur du futur” et récemment revu dans “L’embarras du choix” sur La Une, Arnaud Ducret affiche un capital sympathie qui semble le maintenir sur le devant des comédies françaises, à l’instar du long-métrage d’Emmanuel Gillibert. Il y incarne Antoine, un célibataire endurci qui aime profiter de la vie et faire constamment la fête. Quand son colocataire le quitte, il se retrouve obligé de trouver une nouvelle personne pour partager son appartement. Il succombe alors rapidement au profil de Jeanne, incarnée par Louise Bourgoin. Ce à quoi il n’était pas préparé, c’est que celle-ci vient avec ses deux enfants, Théo et Lou. Rapidement, ce sera la guerre entre Antoine et les bambins…