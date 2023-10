"Les dents du bonheur" : un court-métrage horrifique sur la lutte des classes

Cette violence, la réalisatrice la met en relief au travers d’une esthétique soignée, qui n’est pas sans évoquer "Shining" de Stanley Kubrick. La référence, d’ailleurs, est parfaitement assumée par la réalisatrice, qui explique avoir pensé son décor pour qu’il soit "à la fois hypnotique et effrayant, comme dans un hôtel anglais".

Les cinéphiles avertis reconnaîtront par ailleurs quelques similitudes à "House of games", un thriller dans lequel David Mamet met en scène une partie de poker, et dont Joséphine Darcy Hopkins confie s’être également beaucoup inspirée. Notamment en ce qui concerne le découpage, qu’elle a voulu aussi dynamique et varié que possible. "C’était un gros défi, vu qu’une grosse partie du film se passe autour d’une table, et que les filles sont statiques", indique-t-elle.