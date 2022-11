Les démons de l’Euro sont oubliés : Bukayo Saka, la plus savoureuse des revanches

En 2e mi-temps, la pépite d'Arsenal repart à l’abordage. La défense iranienne toujours partie à la chasse aux pâquerettes, il slalome dans la surface avant de déclencher une frappe vicieuse qui fait mouche. Son 2e but du match (et a fortiori en Coupe du monde) qui lui permet déjà de dépasser le total en carrière de Wayne Rooney. Elu homme du match, il devient le plus jeune débutant auteur d’un doublé en Coupe du monde depuis… Franz Beckenbauer en 1966.

Dans son sillage, l’Angleterre croque l’Iran (6-2) et entame de la meilleure des manières une Coupe du monde où elle fait office d’outsider. Alors, certes, ce n’était "que" l’Iran, un adversaire qui n’a pas forcément impressionné par son imperméabilité défensive, mais les Three Lions ont prouvé que, offensivement, c’était costaud. Reste désormais à tenir derrière. Pas la plus mince des affaires. Surtout quand on encaisse deux buts contre l'Iran.