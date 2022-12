"Les Demoiselles de Rochefort", "Peau d'Âne" ... cinq films cultes de Jacques Demy sur Auvio

Pour vous accompagner durant les fêtes, Auvio vous propose de (re)découvrir des films cultes du réalisateur Jacques Demy. Cinq de ses plus grandes œuvres sont à retrouver jusqu'au 8 février 2023 sur Auvio.

Connu pour sa filmographie unique, le cinéaste Jacques Demy a marqué l'histoire du cinéma français avec des films comme Les Parapluies de Cherbourg ou Peau d'Âne. Proche de la Nouvelle Vague, il se fait remarquer avec son premier long-métrage, Lola, en 1961. C'est sa première collaboration avec le compositeur de musique Michel Legrand, qui deviendra indissociable de son cinéma. Trois ans plus tard, les deux artistes se lancent dans un pari fou : créer un film entièrement chanté. Les Parapluies de Cherbourg remporte la Palme d'Or en 1964 et révèle l'une des plus grandes actrices françaises : Catherine Deneuve.

Le succès de Jacques Demy ne fait que se renforcer dans les années qui suivent, avec Les Demoiselles de Rochefort, une comédie musicale culte qui réunit Deneuve, sa soeur Françoise Dorléac et Gene Kelly. Le représentant du cinéma "en-chanté" est également connu pour son amour du conte et de la féérie qu'il met en lumière dans Peau d'Âne, qui deviendra son plus grand succès au box-office. En 1973, Jacques Demy poursuit son œuvre audacieuse et met en scène un Marcello Mastroianni enceint dans L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Après sa mort en 1990, sa filmographie est largement réévaluée et inspire de nombreux cinéastes comme Christophe Honoré et Pascale Ferran.

Découvrez les cinq films de Jacques Demy à voir jusqu'au 8 février 2023 ci-dessous. Les Demoiselles de Rochefort sera diffusé le dimanche 25 décembre à 21h30 sur La Trois !