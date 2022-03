Les demi-dieux de la musique californienne : The Byrds !

Une décennie à peine, de 1964 à 1973, le groupe The Byrds est devenu l’une des formations les plus influentes de la scène rock des 60’s. Pour le line up d’origine, voilà un CV qui force le respect : Roger McGuinn, Chris Hillman (l’un des créateurs du country-rock, dont nous avons déjà parlé dans California Dreaming), Gene Clark, David Crosby (que l’on ne présente plus) et enfin Michael Clarke (le batteur qui sera de l’aventure The Flying Burrito Brothers et Firefall).

Les Byrds frappent fort avec la sortie de leur premier album, le fameux ''Mr Tambourine Man''. Vous connaissez certainement la particularité de ce disque, le titre ''Mr. Tambourine Man'' est un morceau de Bob Dylan, et le premier single de l’album sera cette cover qui sortira avant la version de Dylan. Le morceau va se classer immédiatement en tête des charts américains.