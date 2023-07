Les demandeurs d’emploi bruxellois vont devoir passer un bilan de compétences

Le projet d’ordonnance instaurant un bilan de compétences obligatoire pour tous les chercheurs d’emplois a été approuvé par les députés bruxellois vendredi.

Concrètement : l’ordonnance prévoit que tout demandeur d’emploi inscrit à l’Office régional bruxellois de l’emploi, Actiris, devra obligatoirement être évalué sur ses compétences professionnelles, linguistiques et numériques.

Les bilans de compétences feront donc désormais partie intégrante du parcours des chercheurs d’emploi en région bruxelloise.

" Depuis des années, nous voulons monter en gamme les compétences des chercheurs d’emploi pour augmenter leurs chances de trouver un emploi. L’intention au travers de l’instauration d’un bilan de compétences obligatoire, c’est d’objectiver mieux le niveau de compétences de chaque chercheur d’emploi, comme cela, on peut mieux définir son projet " explique Bernard Clerfayt, Ministre en charge de l’Emploi , à l’origine de l’ordonnance.

Un gros défi pour Actiris, l’office régional de l’emploi qui se voit confier ces bilans qui concerneront donc progressivement toutes les personnes inscrites.

" Effectivement ça va être un gros défi mais on va faire ça progressivement parce qu’il n’est pas possible de le faire pour tout le monde tout de suite et donc on va commencer par les jeunes et on va commencer avec les bilans linguistiques et numériques. On va d’abord tester comment ça se passe, adapter les procédures en fonction de la réalité de terrain et ensuite on ouvrira ça aux chercheurs d’emploi de longue durée" raconte Cristina Amboldi, directrice générale d’Actiris.

Les premiers bilans de compétences obligatoires débuteront le 1er septembre.