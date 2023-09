Les Delhaizes Saint-Antoine et Roodebeek fermés depuis ce matin à Bruxelles

Le personnel de deux magasins bruxellois de l’enseigne Delhaize a décidé de fermer les portes depuis ce lundi matin. En fait depuis l’annonce, à l’issue d’un comité d’entreprise, que 17 nouveaux magasins de la marque avaient trouvés un repreneur privé et devraient donc bientôt passés sous statut de franchisés.

"Il s’agit des Delhaize Saint-Antoine, situé près de l’église du même nom à Etterbeek et du Delhaize Roodebeek situé lui à Woluwe-Saint-Lambert", indique Arnaud Dereum pour le syndicat CNE. "Le personnel a spontanément arrêté le travail lorsqu’ils ont appris la nouvelle ce matin. Des huissiers sont déjà passés depuis en matinées pour constater la fermeture. On ne doute pas qu’ils reviendront dans les minutes ou heures qui viennent pour forcer les magasins à rouvrir sous peine d’astreintes. Des astreintes qui vont de 500 à 1000 euros".

Parmi les 17 magasins annoncés repris par des franchisés ce matin par la direction de Delhaize figurent aussi les sites bruxellois de "De Fré" et de "Fort Jaco", tous deux situés à Uccle. Selon Arnaud Dereum, "ces mobilisations montrent une fois encore que le personnel est bien décidé à se battre et ne pas laisser tomber les bras. Nous restons mobilisés et comptions bien au maximum la pression sur la direction générale de Delhaize".

L’enseigne Delhaize a annoncé début du mois de mars son intention de franchiser l’ensemble des 128 magasins qu’elle possédait encore en gestion propre en Belgique. Une décision qui a depuis provoqué pas mal de tension au niveau du personnel dans les différents sites de l’enseigne.