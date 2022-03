Les dégâts collatéraux de la guerre en Ukraine dans l'espace

La station spatiale ISS est toujours complète avec tous ses modules interconnectés jusqu’à présent. Mieux encore, de nouveaux cosmonautes russes y sont arrivés récemment, accueillis à bras ouverts par leurs homologues occidentaux. Ils étaient même habillés d’une curieuse combinaison bleue et jaune aux couleurs de l’Ukraine. Une fois encore, plus d’un observateur s’en sont étonnés, mais pas Christian Barbier: "Je suis convaincu que ça n’a rien à voir avec l’Ukraine. Les trois nouveaux cosmonautes viennent de l’Institut Baumann. C’est un des grands instituts aéronautiques et spatiaux en Russie et ce sont justement les couleurs de cet institut."

L’ambiance est donc bonne à bord de la Station Spatiale Internationale ISS, mais son avenir n'en reste pas moins incertain, selon Emmanuel Jehin, Astrophysicien et maître de conférence FNRS à l’U-Liège : "Les Russes avaient développé des liens étroits avec les Européens depuis 25 ans et ça leur rapportait pas mal d’argent, notamment, la location de leurs vaisseaux Soyouz pour transporter les astronautes américains jusqu’à la station ISS (80 millions par astronaute transporté). Les Américains ont décidé de prolonger la station spatiale jusqu’en 2030, mais les Russes n’ont pas encore donné leur accord. Poutine a indiqué qu’il voulait développer sa propre station spatiale dans l’espace et qu’il voulait plus collaborer avec les Chinois, pour un retour sur la lune. On pourrait retourner à une conquête de l’espace dans un scénario un peu semblable à ce qui s’est passé durant la période de la guerre froide."